Sinopec Oilfieldrvice Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Sinopec Oilfield Service verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,09 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -12,17 Prozent, was bedeutet, dass Sinopec Oilfield Service im Branchenvergleich um +21,26 Prozent outperformt hat. Der "Energie"-Sektor verzeichnete insgesamt eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent im letzten Jahr. Demnach liegt Sinopec Oilfield Service 21,26 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Sinopec Oilfield Service weist mit einem Wert von 10,53 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 11,73. Somit ist die Aktie unterbewertet und wird als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopec Oilfield Service-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,63 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,495 HKD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -21,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (0,54 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung). Daher wird die Sinopec Oilfield Service-Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Sinopec Oilfield Service eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 9,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens das Rating "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Sinopec Oilfield Service, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, die technische Analyse jedoch negativ ist. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens wird ebenfalls kritisch bewertet.