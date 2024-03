Sinopec Oilfieldrvice Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Dividendenrendite von Sinopec Oilfield Service beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,26 % in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sinopec Oilfield Service beträgt 55,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 37,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse an Sinopec Oilfield Service haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 0,58 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 HKD liegt, was eine Abweichung von -15,52 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,47 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,49 HKD liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird Sinopec Oilfield Service auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse mit einem Rating von "Neutral" bis "Gut" versehen.