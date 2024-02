Sinopec Oilfieldrvice Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Dividendenrendite der Aktie von Sinopec Oilfield Service liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen bedeutet. Mit 8,32 Prozentpunkten weniger Ertrag fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sinopec Oilfield Service liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,13 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sinopec Oilfield Service ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird die Sinopec Oilfield Service auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,6 HKD, womit der Kurs der Aktie bei 0,455 HKD um -24,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht mit 0,52 HKD einer Abweichung von -12,5 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sinopec Oilfieldrvice-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sinopec Oilfieldrvice jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sinopec Oilfieldrvice-Analyse.

Sinopec Oilfieldrvice: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...