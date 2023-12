Sinopec Oilfield Service Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten beiden Wochen wurde Sinopec Oilfield Service von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergab sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Informationen wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Sinopec Oilfield Service weist mit einem Wert von 10,53 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 11,73. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopec Oilfield Service-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,63 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,495 HKD) liegt deutlich darunter (Unterschied -21,43 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,54 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,495 HKD unter dem Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität zeigt. Daher erhält Sinopec Oilfield Service für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.