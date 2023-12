Sinopec Oilfield Service Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Sinopec Oilfield Service eingestellt waren. Es gab sechs positive und einen negativen Tag. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sinopec Oilfield Service daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sinopec Oilfield Service von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Sinopec Oilfield Service weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 58,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopec Oilfield Service-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,63 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,485 HKD eine Abweichung von -23,02 Prozent aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls unter dem aktuellen Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,98 und liegt damit 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 12. Aus heutiger Sicht ist die Aktie also unterbewertet, weshalb Sinopec Oilfield Service auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.