Sinopec Oilfield Service Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sinopec Oilfield Service als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sinopec Oilfield Service-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 60,98, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,98 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,05 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sinopec Oilfield Service momentan bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,89% liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sinopec Oilfield Service daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.