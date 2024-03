Sinopec Oilfield Service Aktie: So nicht zu erwarten!

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sinopec Oilfield Service diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte sich über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg in eine positive Richtung. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopec Oilfield Service-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,58 HKD, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,49 HKD, was eine Abweichung von -15,52 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (0,47 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,26 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sinopec Oilfield Service eine Performance von -26,15 Prozent, was eine Underperformance von -20,59 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um -5,56 Prozent gefallen sind. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,56 Prozent im letzten Jahr, und Sinopec Oilfield Service lag 20,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sinopec Oilfield Service aktuell 0, was eine negative Differenz von -7,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ergibt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.