Sinopec Oilfield Service Aktie: Immer langsam!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Sinopec Oilfield Service wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Sinopec Oilfield Service von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sinopec Oilfield Service-Aktie beträgt derzeit 50, was ein neutrales Rating ergibt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einem neutralen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sinopec Oilfield Service bei 0,6 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,44 HKD liegt. Dies ergibt eine schlechte Einstufung. Auch im Vergleich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein schlechtes Signal festgestellt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein insgesamt schlechtes Rating für Sinopec Oilfield Service.