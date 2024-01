Sinopec Oilfield Service Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Sinopec Oilfield Service liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sinopec Oilfield Service derzeit bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -8,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Sinopec Oilfield Service in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Somit erhält Sinopec Oilfield Service in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Sinopec Oilfield Service als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,98 insgesamt 25 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt wird Sinopec Oilfield Service daher mit einem "Gut" bewertet, basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.