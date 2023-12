Sinopec Oilfield Service Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Für die Sinopec Oilfield Service liegt der RSI-Wert aktuell bei 63,64, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Sinopec Oilfield Service in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Sinopec Oilfield Service derzeit schlecht abschneidet. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert weisen auf eine negative Abweichung hin, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sinopec Oilfield Service unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Mit einem KGV von 8 im Vergleich zu 12,07 in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".