Sinopec Oilfield Equipment Aktie: Das gab es noch nie!

Die Anlegerstimmung gegenüber Sinopec Oilfield Equipment hat sich in den letzten Tagen überwiegend positiv entwickelt, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zehn Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass sich negative Stimmungen bemerkbar gemacht haben. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sinopec Oilfield Equipment eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Sinopec Oilfield Equipment mit 2,89 Prozent um mehr als 7 Prozent darüber. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten im Durchschnitt eine Rendite von -4,38 Prozent. Auch hier liegt Sinopec Oilfield Equipment mit 7,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinopec Oilfield Equipment mit 70,4 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -4,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sinopec Oilfield Equipment aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.