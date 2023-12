Sinopec Oilfield Equipment Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von Sinopec Oilfield Equipment zeigt laut einer Analyse eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent und ist damit 4,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. In der technischen Analyse ist die Aktie kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da sie 4,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Langfristig wird sie jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -9,24 Prozent liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinopec Oilfield Equipment bei 64, was zu einer neutralen Bewertung führt, da es im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau liegt.

