Sinopec Kantons HoldingsADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Sinopec Kantons hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 31,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -7,79 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Sinopec Kantons eine Outperformance von +39,21 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Sogar der gesamte "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,79 Prozent im letzten Jahr, und Sinopec Kantons hat es geschafft, 39,21 Prozent über diesem Durchschnitt zu liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,45 Prozent, was jedoch 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 8,32) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sinopec Kantons-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopec Kantons-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,09 HKD. Der letzte Schlusskurs (3,38 HKD) weicht um +9,39 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,27 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,36 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sinopec Kantons-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Sinopec Kantons 32,26, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 50 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.