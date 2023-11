Sinopec Engineering Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinopec Engineering beträgt derzeit 7,53, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Sinopec Engineering in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sinopec Engineering momentan einen Wert von 9,21 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +2 Prozentpunkten im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Bauwesen"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sinopec Engineering-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sinopec Engineering haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Diese Kriterien werden ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Sinopec Engineering in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Gemäß dem Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Sinopec Engineering bei 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,4, was auf diesem Niveau zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".