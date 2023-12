Sinopec Engineering Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Sinopec Engineering bei 39,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Sinopec Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 34,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt -2,16 Prozent, und die Sinopec Engineering liegt aktuell 34,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger wird in die Bewertung einbezogen. Die sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Schließlich wird die Dividendenpolitik der Sinopec Engineering betrachtet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 9,21 Prozent, was 2,19 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "gut".