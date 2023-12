Sinopec Engineering Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Sinopec Engineering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,75 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 3,96 HKD lag, was einer Abweichung von +5,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (3,96 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sinopec Engineering-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sinopec Engineering eine Rendite von 9,21 % aus, was 2,87 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Sinopec Engineering-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 32,36 Prozent erzielt, was 36,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -3,48 Prozent, wobei Sinopec Engineering aktuell 35,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für die Sinopec Engineering-Aktie liegt derzeit bei 34,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".