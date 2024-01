Sinopec Engineering Aktie: Alles unter Kontrolle?

Sinopec Engineering wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Sinopec Engineering wurde untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung für Sinopec Engineering laut der Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,74 HKD für den Schlusskurs der Sinopec Engineering-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,02 HKD, was einem Unterschied von +7,49 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (4,03 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Sinopec Engineering in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinopec Engineering bei 7,42 liegt. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel im Bereich "Bauwesen" (KGV von 47,25), was einem Abstand von 84 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.