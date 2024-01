Sinomine Resource Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sinomine Resource wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 48,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 50,82 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Sinomine Resource eine Rendite von -20,6 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 13,41 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sinomine Resource überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für Sinomine Resource führt.