Sinomine Resource Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach diesen Kriterien wurde die Aktie von Sinomine Resource untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sinomine Resource erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Sinomine Resource bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Sinomine Resource auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Sinomine Resource sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Sinomine Resource-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 40,3 CNH. Der letzte Schlusskurs (37,71 CNH) liegt damit deutlich darunter (-6,43 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sinomine Resource somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 35,91 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,01 Prozent). In Summe wird Sinomine Resource auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Sinomine Resource liegt bei 55,71, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die Sinomine Resource bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Sinomine Resource eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der untersuchten Kriterien.