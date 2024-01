Sinomine Resource Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Sinomine Resource hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt das Unternehmen damit um 13,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,64 Prozent, und Sinomine Resource liegt aktuell 13,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sinomine Resource gesprochen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse befindet sich der Aktienkurs von Sinomine Resource mit einem aktuellen Kurs von 36,14 CNH inzwischen -0,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -18,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Rahmen des Relative-Stärke-Index (RSI) wird Sinomine Resource auf 7- und 25-Tage-Basis untersucht, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,46 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Sinomine Resource-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.