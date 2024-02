Sinomedia Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Sinomedia liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 55,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Sinomedia wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sinomedia ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für Sinomedia. Sowohl der GD200 (0,9 HKD) als auch der GD50 (0,89 HKD) führen zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Neutral".