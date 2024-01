Sinomedia Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Sinomedia-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,89 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,9 HKD lag, was einem Anstieg um 1,12 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,91 HKD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Marktteilnehmer. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien noch wesentliche Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sinomedia-Aktie liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 53 für 25 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einstufung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Sinomedia-Aktie aus technischer Sicht, hinsichtlich des Sentiments und des Anlegerverhaltens sowie gemäß des Relative Strength Index neutral bewertet wird.