Sinomax Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sinomax-Aktie liegt bei 4,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Sinomax beträgt aktuell 5,26 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sinomax-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um -13,75 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -1,43 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Sinomax hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Sinomax-Aktie in verschiedenen Kategorien wie fundamentalen Kriterien, Dividendenrendite, technischer Analyse und Sentiment mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

