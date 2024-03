Sinomax Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Sinomax hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 97,64 Prozent erhöht, was mehr als 100 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Sinomax mit 93,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhielt die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sinomax liegt bei 18,75, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sinomax mittlerweile 0,09 HKD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,143 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +58,89 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,11 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +30 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sinomax daher eine Gesamtnote von "Gut".