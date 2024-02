Sinomax Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Anleger-Stimmung bei Sinomax in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurde eine neutrale Einschätzung abgegeben, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sinomax eine Rendite von 64,36 Prozent erzielt, was mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Sinomax mit 60,39 Prozent deutlich darüber. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Sinomax als unterbewertet, da das KGV mit 7,94 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 30,43 beträgt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sinomax von 0.131 HKD mit +63,75 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 HKD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,08 HKD aufweist, deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +63,75 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sinomax-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sinomax kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sinomax jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sinomax-Analyse.

