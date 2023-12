Sinomax Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Sinomax hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 19,64 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,92 Prozent für Sinomax bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 5,24 Prozent, wobei Sinomax 1,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sinomax beträgt aktuell 4,79, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Sinomax auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Bereich Sentiment und Buzz bleibt die Stimmung für Sinomax in den letzten Wochen unverändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sinomax, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Sinomax derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, wobei der Unterschied 0,92 Prozentpunkte beträgt (5,26 % gegenüber 6,18 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".