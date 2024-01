Sinomax Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Sinomax bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,33 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag von 0,83 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens sind nur leicht niedriger, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Bei einer technischen Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,08 HKD, was einem deutlichen Unterschied von -12,5 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 0,07 HKD entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert mit dem aktuellen Schlusskurs übereinstimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Sinomax-Aktie einen Wert von 46,15, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sinomax-Aktie einen Wert von 5,44 auf, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.