Sinomach Automobile Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse von Sinomach Automobile-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt aktuell bei 8,43 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,59 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,61 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs (-0,26 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Sinomach Automobile auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt die langfristige Stimmungslage eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (48,05) führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Demnach ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sinomach Automobile.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,56 Prozent erzielt, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Händler" liegt Sinomach Automobile jedoch 5,96 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.