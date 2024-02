Sinoma Science Aktie: Das ist ein Hammer

Während der letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Sinoma Science & in den sozialen Medien. Es gab keine klare Tendenz zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien gibt Anzeichen dafür, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Sinoma Science & wurde weniger als gewöhnlich diskutiert, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sinoma Science & im letzten Jahr eine Rendite von -37,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie 12,65 Prozent unter dem Durchschnitt (-24,7 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -24,7 Prozent, und Sinoma Science & liegt aktuell 12,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sinoma Science &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,79 CNH, was 21,87 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 14,68 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,09 CNH, was nur 2,72 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Sinoma Science & derzeit eine Dividendenrendite von 4,51 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 % für "Chemikalien". Aufgrund dieser Differenz von 2,41 Prozentpunkten wird die Dividende als "Gut" eingestuft.