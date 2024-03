Sinoma Science Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinoma Science & liegt bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) als durchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Sinoma Science &-Aktie bei 18,25 CNH. Der letzte Schlusskurs betrug 15,55 CNH, was einem Rückgang von 14,79 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,96 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,94 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sinoma Science &-Aktie beträgt 67, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktien von Sinoma Science & zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".