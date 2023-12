Sinoma Science Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse zeigt, dass die Sinoma Science &-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt des Aktienkurses liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Ein Branchenvergleich ergibt, dass die Aktienrendite von Sinoma Science & im Vergleich zum Durchschnitt der "Materialien"-Branche um 24 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, mit einem Wert von 80,51 für den RSI7 und 75,76 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend erhält die Sinoma Science &-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Relative Strength-Index und des Sentiments in den sozialen Medien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".