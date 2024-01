Sinoma Energy Conservation Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Sinoma Energy Conservation-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 62, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,99 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sinoma Energy Conservation nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Sinoma Energy Conservation. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Im Branchenvergleich hat die Sinoma Energy Conservation-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,49 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -8,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,79 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinoma Energy Conservation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,46 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,72 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund eines nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 6,83 CNH.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Sinoma Energy Conservation-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.