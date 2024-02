Sinoma Energy Conservation Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Max Resource":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Sinoma Energy Conservation liegt bei 62,91, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Sinoma Energy Conservation auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Kontext hat die Aktie von Sinoma Energy Conservation in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Sinoma Energy Conservation im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,68 Prozent erzielt, was 9,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -13,55 Prozent, und Sinoma Energy Conservation liegt aktuell 12,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.