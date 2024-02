Sinolink Securities Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Sinolink Securities hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysekriterien. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 9,15 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,81 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,72 Prozent zum GD200, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 8,84 CNH, was einer Distanz von -0,34 Prozent entspricht und somit ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zum Finanzsektor erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,45 Prozent, was 0,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite bei -10,12 Prozent, wobei Sinolink Securities 3,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Sinolink Securities aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum der Analyse auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Aktivitäten festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.