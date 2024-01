Sinolink Securities Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Technische Analyse der Sinolink Securities-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapier-Preis in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 9,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,84 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,23 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Sinolink Securities eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,35 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-5,45 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Sinolink Securities basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Verglichen mit anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche hat Sinolink Securities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,85 Prozent erzielt. Auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite, die 5,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Sinolink Securities in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Diese negative Stimmung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings ist auch zu beobachten, dass über Sinolink Securities mehr diskutiert wird als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sinolink Securities liegt bei 43,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".