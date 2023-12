Sinofortune Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Sinofortune wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sinofortune-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sinofortune im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt, was 19,93 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 2 Prozent, und Sinofortune liegt aktuell 11,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Sinofortune beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie aufgrund dieser Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sinofortune daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.