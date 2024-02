Sinofortune Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sinofortune als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sinofortune-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Sinofortune im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was 12,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -8,76 Prozent, und Sinofortune liegt aktuell 7,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Sinofortune-Aktie von 0,01 HKD nun 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt aktuell keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sinofortune, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

