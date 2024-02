Sinofert Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinofert liegt bei 4,32, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 41 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Sinofert zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 35,71, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 58,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Sinofert-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Beiträge zu Sinofert waren ebenfalls neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Sinofert im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,14 Prozent erzielt, was 14,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.