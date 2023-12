Sinofert Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Dividendenpolitik von Sinofert erhält eine "Neutral"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 6,77 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt Sinofert eine Rendite von -2,28 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die Rendite von 4,74 Prozent in der "Chemikalien"-Branche übertrifft die Rendite von Sinofert um 7,02 Prozent. Deshalb erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinofert beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sinofert mit 0,91 HKD aktuell +3,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.