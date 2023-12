Sinodata Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Softwareunternehmen Sinodata wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen fundamentalen und technischen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 337,46 liegt in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt. Der Relative Strength Index (RSI) von Sinodata liegt bei 52,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Sinodata im Vergleich zum Branchendurchschnitt gut ab, mit einer Rendite von 19,82 Prozent im Vergleich zu 17,93 Prozent für die Softwarebranche. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Sinodata ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen war das Meinungsmarkt jedoch weder besonders positiv noch negativ, was zu einer positiven Gesamtbewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.