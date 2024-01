Sinodata Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Sinodata hat in den letzten Tagen einen Kurs von 18,22 CNH erreicht, was -7,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,83 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn man beide Zeiträume betrachtet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sinodata 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,03 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Sinodata eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Sinodata eine Rendite von 16,5 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sinodata um 2 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinodata bei 337,46, was ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.