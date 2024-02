Sinodata Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Sinodata-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine schlechte Performance. Der Schlusskurs der Aktie liegt für die letzten 200 Handelstage bei 16,92 CNH, während der letzte Schlusskurs bei nur 11,17 CNH liegt, was einer Abweichung von -33,98 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,09 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -34,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Sinodata-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für die Sinodata-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt 84,17 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 78,92 im überkauften Bereich. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sinodata im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,78 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 0,78 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sinodata ist jedoch positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen in den sozialen Medien veröffentlicht, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.