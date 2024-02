Sinochem Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Sinochem hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Unternehmen aus dem Industriesektor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -47,05 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsunternehmen und Distributoren liegt die Rendite von Sinochem mit -26,49 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Sinochem eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sinochem-Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen liegt bei 33 und 51,78, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Sinochem veröffentlicht wurden. Trotzdem zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung, während die Aktienperformance und der RSI auf eine neutrale Einschätzung hindeuten.