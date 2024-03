Sinochem Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sinochem wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,08 Punkten, was darauf hinweist, dass Sinochem überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 42,32, was bedeutet, dass Sinochem weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Sinochem-Wertpapier.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Sinochem im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,05 Prozent erzielt, was 28,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -19,05 Prozent, und Sinochem liegt aktuell 28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Sinochem derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Diskrepanz zwischen dem GD200 des Wertes (4,94 CNH) und dem Kurs der Aktie (4,32 CNH) beträgt -12,55 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,14 CNH, was einer Abweichung von +4,35 Prozent entspricht, und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Sinochem eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Sinochem eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Schlecht"-Richtung zeigten. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Sinochem von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.