Sinochem Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung der Anleger bei Sinochem ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine bestimmten Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sinochem beträgt 58,82 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 74,31, was darauf hindeutet, dass Sinochem überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Sinochem deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin. Während die Diskussionsintensität positiv bewertet wird, zeigt die Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Sinochem im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,72 Prozent erzielt, was 34,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,15 Prozent, und Sinochem liegt 34,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.