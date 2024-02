Sinocare, tut es schon wieder!

Die Sinocare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,1 CNH erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,51 CNH, was einem Unterschied von -9,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 28,78 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,84 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sinocare diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinocare liegt bei 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Fundamentalanalyse-Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Sinocare eine Rendite von 0,68 Prozent auf, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.