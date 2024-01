Sino Wealth Electronic Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Sino Wealth Electronic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,26 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,8 CNH, was einem Unterschied von -22,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,64 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,47 Prozent) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Somit erhält die Sino Wealth Electronic-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt der RSI der Sino Wealth Electronic einen Wert von 49,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird die Sino Wealth Electronic insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Sino Wealth Electronic mit einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0,92%) auf. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.