Sino Wealth Electronic Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Sino Wealth Electronic war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an zwei Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Sino Wealth Electronic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,73 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird ebenfalls analysiert, wobei das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 1 liegt. Im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt sich eine positive Differenz von +0,68 Prozent. Demnach wird die Dividendenpolitik von Sino Wealth Electronic als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse zu bewerten. Für Sino Wealth Electronic ergibt sich ein RSI von 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist hingegen mit 73,1 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf diesem Niveau.