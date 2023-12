Sino United Worldwide Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse der Suic Worldwide-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,2 USD um -0,9 Prozent vom GD200 (2,22 USD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,11 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +4,27 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Suic Worldwide als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Suic Worldwide schlechte Ausprägungen aufweisen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suic Worldwide liegt bei 18,75 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Suic Worldwide-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suic Worldwide bei 693,18, was über dem Branchendurchschnitt von 67,83 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt die technische Analyse sowie die fundamentalen Kriterien auf eine eher neutrale bis schlechte Bewertung der Suic Worldwide-Aktie schließen.