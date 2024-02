Sino United Worldwide Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Suic Worldwide hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Händler"-Branche.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Suic Worldwide. Es gab insgesamt sechs positive Tage, drei negative Tage und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Anlegerstimmung wird daher von der Redaktion positiv bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Händler) wird Suic Worldwide als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt aktuell bei 693,18, was einen Abstand von 1099 Prozent zum Branchen-KGV von 57,82 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Suic Worldwide derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +1,46 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.